Le dadengo djes si kurke

Kade sas:



Ando 1910 bersh trajias jek famelija ande Amerika, ando foro Washington.

O dat, e dej kusa penge 5 shavora, thaj von zjokarenas po 6:to shavoro te arakazjol.

Kana arakazjilas o 6:to shavoro molas e dej. Kade ashilas o dat, kaj busholas William Smart, jek zjeno te bararel peske shavoren.

Vov but bersh halas khino te bararel len.



Leski shej, e Sonora Smart Dodd, diklas sosko paripe thaj khino lako dat halas ke chi bersh te bararel len, kade las voj insijativa thaj das jek propozalo kaj o presidento, kaj sas kodi vrama O Calvin Coolidge, te avel inkerdo ando them jek djes znano feri dadenge, sar Fathersday, dadengo djes.



Kado sa kerdaspe ando 1924 bersh.

E presidentos chalilas kado propazalo, ale sajek las but vrama te nakel kado perdal.

Dopjero ando 1966 bersh, naklas o propozalo perdal, kodi vrama aba sas jek kaver presidento ando them, o Lyndon B.Johnson

Kade ke dadengo djes kerzjilas znano ando intrego them thaj sas inkerdo sako trito kurko ando juni.

Feri ke so, ando Spokane Washington, aba inkrenas e manosh Dadengo djes kana e Sonora dasas o propozalo angonimastar, ando 1910 bersh.



Kado djes kerzjilas znano ando Norden, thaj ando Shvedo ando 1931 bersh, thaj sas inkerdo ando shon juni.

Ale pala kodo manglasas o nordiska handelssamfundet te parozjol e data pe dadengo djes kaj o shon november sar ando juni te na avel za pashe pasha dejango djes, vaj morsdag.



Anda kodo si dadengo djes, farsdag inkerdi ji adjes sako dujto kurko ando shon november.

Sar si ginado avri, inkren krojal 2,5 miljonora manosh dadengo djes ando Shvedo, kado bersh, 2018.



Amenge ando Radio Romano pelas kadi historia incheresno, thaj kamasas te zjanas sar e romane shavora inkren dadengo djes, thaj anda kodo pushlam ame kathar e shejori, e Natasha kaj si 14 bershengi, thaj lake pral o Wasil 12 bershengo thaj o Gabriel 8 bershengo, so von si te kheren po Farsdag, dadengodjes?