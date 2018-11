Mashkar e duj diferentne kulture

I Susan chi hatjarlaspe khere chi andi ungriko kultura thaj chi andi romani. Voj mindig hatjarlaspe sar aver vaj sar na dosta, thaj vi sar avraluti ando Svedicko them. Sostar voj naj chi svedojka vi the arakhadjilas khate.

O ginado prerla khatar o majiriteto zal sar variko aver aver nationlitetosa. Chi savi kultura chi zanglas karing peste the lel sostar voj si sel trin. Romani, Ungriko thaj Svedicko.

Sa manush kamen the aven aceptolime kodolenge kon von si.

Ande savi kultura arakhadjol varikoi kodo khoni nastig alosarel. I Susan phenel, kana sim e romenca atunci phares si mange sostar ci zanav i romani shib, kana sim le Ungronca pale chi hatjarav ma ungrojka ke vo zhanen ke sim romani.

Kana zav ando Ungro von gindin khe Svedojka sim thaj kana sim ando Svedo von phenen ke sim kale sereski. Omanus acarel pes ke ci zanel kaj te del. Omanush hatjarel pes sar kana beshelas ando maskar thaj naj drom anglatu chi angla thaj chi palal.

Numaj me chi kerav khanikaski dos ke vi le Ungri si lashe thaj vi le rom ande pengo amalipe karing mande. Kado so si feri so me kokrori hatjarav man. Vi the si jekh pharipe the trajis trine kulturenca sa kade si jekh barvalipe the sindjos trine kulturendar.