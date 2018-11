O Skolverket mangel o regeringo te mukel maj but sikaven te citjaren pa datorora

E Camilla Thinz Fjellström penel kate ke ando Shvedo hibasin zurales but sikavne, thaj ke kadi metoda del possibilita le studenton te citjon ämenen vaj citjarimake tematora kaj normalnje chi birisardov te len, thaj ke kadi metoda si jekh lasho altenativo, kana naj sikavne po than.



O fjärrundervisning si jekh sitjaripe kaj le sikavne pa jekh länk pa computero beshel thaj sitjarel studenton tela normalo lexijaki vrama ande kaver shkoli, kaj adjes kadi metoda mukhen kana site sitjaren ande moderni chiba. Akanak kamel o Skolverket oud o regeringo te mukel kadi metoda o fjärrundervisning te avel ande maj but sitjarimaske tematora vaj ämnen, ale inke chi zanen ande save kaver ämnen te hasnin kadi metoda.



Tela but bersh sas jekh kvalifikasijaki buchi kerdi po fjärrundervisning pe but thanan ando them. E Pajala si jekh anda komuni kaj las partipizatsia ande kado. O Per Wennebjörk kaj si gymnasiako chefo ando Lapplands gymnasium penel ke tena avilov o fjärrundervisning chi birisardov von te den kade but programora ando gymnasium