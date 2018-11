Patretongi exibitsia kaj sikavel e romengi phari situasia ande Europa

Kurke agorisajlas jekh fotografishno exibitsia kaj sikavelas le romengi phari situasia neve jakentsa, o foto journalisto Åke Ericson tradas krujal ande 10 ruzni thema ande Europa te sikavel sar trajin le rom.

O Åke Ericsson maladjilas jeka romana familijasa ando Tjeho kaj trajinas ando purano pagerdo baracko, thaj leske pelas interesno sostar von kote trajin, thaj kana zanglas vov avri ke maj but familiji sas avri shudine anda peske khera kaj trajisarde tela but generatsiji , ke kaj o them sas te keravel jekh centrumo pe kodo than kaj von trajinas, thaj iva zanelas ke si diskriminatsia pe rom choha chi pashalas peske ke si kasavi zurali thaj phari diskriminastia maj dur karing le rom, thaj leski buchi kade vi kesdisajlas, ke o Åke penel ke vov barilas opre le gindosa ke sako manush sa kade vartoj.

Vov tradas ande 10 ruzni thema ande Europa thaj dokumentulisardas le romengo djesutno trajo thaj vi le romengi trajoski situatsia.

Ande Romonia, Bulgaria thaj Slovakia si le thema kaj vov penel si e maj bari diskriminastia thaj nasolimata kerde karing le rom. Le romen ande kadal thema naj chi soski possibilita te avel le sakasavi edjukatsia sar kaveren vaj te birin te aven jekh kotor anda them, naj dine chansa ando trajo de cinonjarta.

Kadi exibitsia "Non Grata" sas inkerdi ande Bulgaria, Berlin thaj vi ando Paris ando Shvedo sas inkerdi pe shtar ruzni thana thaj akana ostatnjo ando Frölunda Kulturhus,thaj ande sako them thaj foro kaj sas avri shutini vasdas reaktsiji kaj azban manushen zurales, ando Pariso sas manush kaj vi rute kana dikle so nakhen maj dur le rom ande adjesutni vrama. Kadal patretora kaj las o Ericson pe rom si adjes ande jekh kevnja kaj vov kerdas kaj navet vi njirisardas award ande Amerika sar le bersheski mai lashi dokumentarno patretongi kevnja.

O Åke Ericsson kamel ando nevo bersh te resel kadi exibitsia ando Bryssel te diken le parlamentariker, te puterdjon avri lenge jaka so maj dur kerdjolpe krujal ande thema ande Europa ke kado naj feri jekh hira che diskriminastia nakhen le rom, feri ke si dokumentsia thaj dovodora, vov kamel te acharen e manush sostar musaj le rom te beshen thaj te mangen love ando maj baro chill, thaj kamel e situasia le romengi te parodjol, te shaj vi le chavora aven dine kodi chansa ando trajo kaj si sakones kavere manushes dini.

Kadi kevnja shaj araken kana kikiden po länk.

