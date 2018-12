Chi si mai letko o trajo kusa artificialno teknika

Ale katar kado birin le kriminalni te len hasna, thaj katar kado len konsekvensora le konsumentora.

Te vorbis kaj o frisero te keres tuke vrama, chi mezij kam kade chudno, ale vorta kado telefono si jekh cera chudno, ke jek and le djuvla po telefono naj chachi, o glaso kaj kerel vrama jekhe klinetoske, naj manush, feri jekh exemplo pe vramaki evolutsia ando arteficialno teknika vaj AI kaj sikadas e firma google na durmot kodoleske kado bersh.

feri o pushipe si chi birisardanas tu te des pe dosh ke naj manush tena avilov kade ke me vorta purisardem avri kado. Te vorbisardov e digitalno assistenka tute, birisardanas te des pe dosh ke naj manush

E AI -teknika barol zurales sigo kadi agorutni vrama, thaj so maj but firmi hasnin la, thaj le datorora so maj feder kesdin te imitulin le manushes.

O gindo si e AI-teknika te avel pe kodo te shaj zutij amen e manushen maj but, ale e teknika shaj avel hasnime ande nasol bajora. But expertora penen ke kadi teknika avla hasnime katar kriminalni manush

E Åsa Schwarts si jekh IT- sekuritaki expertka ande firma Know It. kana maladjilas lasa o Sveriges Radio ande laki kontora shutas voj kadi tasma kaj kerel vrama kaj o frisero e AI-assistentka, thaj voj pendas ke vorta kasavi teknika shaj avel jekh baro motivo ande kriminalni bucha, thaj shaj kerela le themeske bare love, anda but hohajimata.

Pendas e Åsa Schwarts anda firma Know It. Iva si adjes normalno te hohaves avri pa telefonora, truboj inke naraze manush te beshel thaj te kerel o telefono, savo kerel ke si granjitsa sode manushende biris te keres telefono, savo e Schwarts penel ke kado parodjola maj angle ande vrama, thaj kado na feri voj penel.

O Jan Olsson kaj si kriminalno komisarie anda polisiako nationalno It-brotts center pendas ke so feri birina le kriminalni te anen kado andre, avla kado sar jekh lil anda posta, sa so si njirishigo le kriminalni manushenge dishol avri vramasa. Naraze inke chi diklas vov o AI te avel hasnime ande brott kaj hohaven avri manushen.

Ale aba zangloj ke e digitalno teknika si hasnime ande kriminalni bucha, thaj butivar te diken chi funksulin le bankoske karchji vaj na.

Le analysatsiaki firma IDC kerde investegasia krujal ande luma thaj ginade avri ke opral 200 milijardora koroni avna investulime ande AI-teknika feri tela kado bersh. thaj dji ando 2020 bersh ginaven avri ke pe trivaleste maj but investulina pe kado.

Le maj bare investasiji keren akana ande bankora thaj ande detalj handlo, ale penen ke maj but investulina le kriminalni ando AI-teknika.

O Martin Sundblad si analysatoro ando ICD, leske si kado jekh letko matematika, palakado gindo

E xakt sar o AI avla hasnime maj angle ande vrama inke naj zanglo, ale o Martin Sundblad penel ke o Interpol ginavel ke kadal bersh kaj pashon cirdela o digitalno kriminaliteto sakade but love andre sar le drabengo handlo.

E Åsa Schwarts penel ke dikel vi posetivnje thaj vi risikora kusa e AI-teknika, thaj penel ke kado shaj azbala zurales amare themes.