Le shavora kaj naj dine chachipe

Ando Ungro len le romane shavoren katar lenge familji thaj shon le ande chorrenge khera, thaj pheren le shavora ande zungale thaj nasol situasiji.







Che baro rasismo si ando Ungro? so petsin le manush ando Ungro kaj si maj chorrora, le romane shavora? Sikadjol ke so maj but romane shavoren len katar lenge deja thaj dada thaj shon le ande chorrenge khera, thaj kado kerel ke le shavora pheren ande draba thaj prostitusia, thaj le socialni bushara chi pashan ke shaj avel solutsia pe romane shavorengi situasia. Kado dokumetero vasdel opre che utsatta si le rom, thaj sar kado djal maj dur ande neve generatsiji.



Ando ungro si 13 pinjarde nationalni minoritetora, thaj e maj bari gruppa anda minoritetora si le rom kaj ginadoj ke si mashkar 500.dji kaj 800.000 zene.

E diskriminatsia karing le rom ando Ungro si zurales bari thaj si sar avri shudine ando them. Len naj dine lenge chachimatat kana avel sar kaj bucha, edjukatsia thaj sjukvård thaj te aven jek kotor ando socialno thaj politishno trajo.



Tela 2015 bersh vasdesas kado opre le organistasiji kaj marenpe anda manushikane chachimata ke e ploicia thaj kaver myndigheter chi den le romen lenge chachimatat thaj naj dine sa kodo zutipe sar sa le kaver manush ando them.

Sar exemplo e policia del le romen strafora thaj mandatora ande maj cine brott, kaj kavere manushen chi den , sar ke traden rovero bi kaskosko vaj ke prien pe chori rig le dromeski.

De pare bersh kodoleske line vi sama so keren le lokalni myndigheter karing le romando foro Miskolc. Le gindosa te lasharen e securita thaj e socialno situasia ando foro den le romen karing 60.000 koroni te muken peske komunalni khera, te djan te kinen peske khera maj avri anda foroske granjitsi, te shaj aven sar maj cera rom ando foro.

Butivar ande forora kaj si maj avri anda foroske granjitsi, trajin le rom ando chorripe, naj le chi paji thaj butivar chi odut, thaj kade kesdij o socialo te len le shavoren katar lenge familji thaj shon le ande chorrenge khera. kado ke le rom si dikel sar jekh problemo thaj ke kamen te len lenge shvoren te shaj normulin le kesdisajlas 1950 bersh kana sas le shtar chporrenge khera feri le romenge, thaj kadal khera sas inkerde dji ando 1980 bersh thaj barile opral 1000 romane shavora ande chorrenge khera. Adjes is maj hamime le chorrenge khera ale sajek si le romane shavora o maj baro procento ande chorrenge khera.



Pala pravo naj slobodo te avel diskriminatsia anda manusheski rasa, morshako koloro, chib , relegia nationaliteto thaj etniciteto, thaj kado si vi ande strafosko pravo ke kon vasdela holja karing varisoski manushengi gruppa, vaj ke sas manush offecilanje dokhado anda etniciteto shaj vel dino temlitsa dji kaj trin bersh.



O Ungro las vi kritika katar o Amnesty International ke chi vasden opre krisa pa nasolimata thaj attackora kaj sas kerde pe manush anda romano minoriteto. O Europa domstol doshardas le themes ke chi kerel investegasiji kana sas kerede rasistishni nasolimatat karing le rom.



Iva ke si pravo karing etnishno segratsia, si ando Ungro segregatsia ande shkoli bari karing le rom. si but rapportora kaj sikaven ke le saste romane shavora shutinej ande shkoli kethane shavorentsa kaj si nasvale. Thaj le myndigheter kiden specialnje le romane shavoren thaj shon le ande klassi thaj shkoli kaj si specialni, thaj penen ke le romane shavora chi birin te citjon ande normalni klassi, thaj e edjukatsijako fondo Roma education fund penel ke si feri 20 procenti anda romane shavora naken e shkola.

maj bari segregatsia si ande shkoli kaj inkren e kangera kaj chi kamen te len andre studenton kaj si sociooekonomishne slabi. Ando 2016 bersh kesdisardas e EUkomisia te vasdel opre le chori metoda kaj hasnij o Ungro ke si segregatsia karing le roma ande themeske shkoli.