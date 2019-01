Kezdisaras o programo pa o sthormo Alfrida , kaj si anak krojal ando Shvedo, sar ando Västra Götaland, värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Södermanlands, Uppsala thaj Sockholms län.



O Shtormo si kasavo zoralo ke vi shinzjilas o pronto ande 77 000 khera, thaj kado maj but asbal o Skockholms län, Uppsala thaj Gotland.

Le prontoske firmi keren buchi kadalesa te vorton o problemo sar maj sigo, maj pashe prognos sode vrama shaj lel kado te vorton naj dino.



Vi klass 2 varningo si dino kathar o SMHI, thaj si vi phendo e naradoske te na jan avral po jiva, kon biri truboj te ashol khere maj feder, thaj vi mishto avilov o manush tena tradel matora.



But zjene vi chi birisarde te soven a rath kathar o shtormo ke daranas te na pazjon e felastri ando kher,sar e Maria kaj trai ando flemingsberg, phenel ke laki shej kade zorales darajlas ke chi sutas intrego rachi, thaj vi adjes sar pirelas peske shavorensa kaj o gezjeshi sas te peren kathar o balval thaj te den po drom kothe kaj traden e matori.



Ando Östersund torzjol po paji jek dosta pinzjardo restuaranosko Thai parahodo savo akanak mishkisajlas pa than.

O Tobias From kathar o räddningstjänsten phenel ke o parahodo malavel ande jek kaver parahodo, thaj von zomaven sar maj sigo te mishkin le jek jekestar te na avel maj but dosh kerdo sar so si akanak thaj tena pagerzjon.



Vi ando trafiko si bare problemora sar expemplo but kopacha shinzjile thaj pashlon pe droma, thaj vi o dikipe po drom si pharo kathar o jiv kaj pordel.

O räddningstjänsten kerel natsalego buchi kadalesa, feri ke o effekto kathar o shtormo Alfrida si kasavo baro ke pharesi lenge te zjonzjin sigo sako falosa.

Elisabeth Edber savi kerel buchi po Sveriges radio, pe trafikoski redactsia penel pa kado.