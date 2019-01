Kamen kravo te avel po barnbidrag

O barnbidrag adjes si 1250 koroni ande jekh shon pe sako shavoro, thaj poshindoj avri atomatishnje kaj sako familija kas si shavora kaj si maj therne sar 16 bershenge. kodolen kaj si maj but sar duj shavora len vi bidrag kaj buchol flerbarnstillägg.

O gindo sas o barnbidrag kaj avilas andre ando 1948 bersh te del maj lasho ekonomishno zutipe ando trajo le familijen.

Thaj tela bersh so nahkle vasde butivar opre le politikora kado pushipe pa sar o barnbidrag si formovano, thaj akanak kamen le riksdagsledamöter anda maj but parti te paroven kado.

O Magnus Ek , ordförande ande Centerpartiako ungdomsförbund, penel ke chorresi ke o barnbidrag poshinen avri savorenge, ke den vi kodolen kas si maj baro shonesko love. Vov penel ke trubojas te keren jekh kontrolla thaj prioritasia pe themeske reusrora te shaj avel savorenge sar maj mishto ande intrego them.