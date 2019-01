Neve pravora ando 2019 bersh

Jekh anda neve regolora kaj vobin maj but pa leste si la televisiako licenso, kaj si tele lino thaj avla poshindo sakonestar kaj si opral 18 bershenge. Jekh procento anda sakonesko shonesko love avla lino te si kasavi summa kaj shaj cirden.1300 koroni si e maj bari summa so shaj cirden ande jekh bersh savo zanchij ke jekh familija duje dorosli manushentsa shaj poshinen sar maj but 2600 koroni ande jekh bersh, angla kodo poshinelsaspe sar maj but 2400 koroni.



Naj karensdag

kana nasvajvesas angla 1 januari thaj chi zasas pe buchi chi lesas poshin o angluno djes, ale akanak ando nevo bersh len tele feri 20 procenti anda jekh kurkesko lön.



Dentista po iva

ande kado bersh kesdij o pravo ke dji kaj 23 bersh shaj djas kaj o dentista po iva.



Spel vaj kelipe pe love

kado bersh avel andre nevo pravo pe kelimata kaj si pe love, truboj jek licens intregone firmen thaj site poshinen 18 procenti shkato anda njirishigo, le firmi site panden pe kaj unji regolora ando licenso, ke sako kelitori musaj te regestrulijpe, thaj le firmi musaj te ashaven o addicto pe spel thaj nashtik te keren but reklami thaj vi nashtik cirden andre manushen kaj si maj theren sar 18 bershenge, vaj manushes kaj skirisajlas avri katar kasave kelimata.'



Chi avla premisija pe elefantora slonjora

kado bersh avla parojipe ando djurskyddsföreningen, chi avla slobodo te ingren le elefanton thaj le sjölejon krujal thaj te sikaven le sar exemplo ando cirkuso.





Maj zurali proteksia den manushen kaj si trans

de katar angluno janurai avla dino maj zurli proteksia ando brottsbalken manushen kasi trans, o parojipe ando pravo avla ke te avla kerdo varsiso karing lende avla sa kodo sar kana keren nasolipe karing manushengi gruppa.





Parojipe ando alosrimasko parvo

avla tele shutino kravo pe kodo than kaj avla alosripe kerdo. site avel kodo than maj sharado tena birij konik te kaver te dikel andre, kamen te zoraren kadi proteskcia te avel maj garodino kana si o alosripe te cinjaren o risiko pe influasia pe le alosara.