E Roma ikeren o bozici 7 januari

Si vi but rom save si muslimania numa von sar tradicia ikeren akava kristianengo djes, von akava djes akaharen Bozici, amen vakerdam jekhe romesa kotar e Borås o Nedeljko Trajkovic, phenol sotar vov ikerol akava djes.



Jekh tradicia savi ikerolpe ano akva dive si jekh persona savi avol tetehra ke familjiako kher te del upre o dive, von akharen odolje persona e anvesa "polazniko". Ljenge si importantno te avol ano kher jekh polazniko thaj so ov kerol ano akava dive? Vov bahtarol o dive thaj von gindon kaj drago bersh ka djal mishto.



Save presentia delpe ano kava dive, thajk sostar delpe presentia ane Bozicisko dive? Delpe mi presentia sar so kerolpe o krechuno ano Shvedo ja se von kern javerchane? Ano akav dive deljinolpe fruktia-voche na presentia sar ke javer tradicie.



Uzlao odva so akva si jekh kristianengo dive si but muslimania kotar o Balkan save festuine ja se ikeren akava dive.