Le romane zuvja site mukenpe angle

La familijako zuralo khetane xutjilipe mindig sas pala zuvji. O romano narodo/nepo zanglas opre the inkripe sostar mindig xutjilnas khetane. Vi the sas marde, shinde, nasade, khatar o majoriteto ande phenge thema, lengo familijarno khetani inkripe so ingerlas len maj dur ando trajo. Ande kado mindig sas la zuvja jekh bari rolla. De thela kodi vreme vi le rom trajinas avral o samhället thaj o trajo sas aver. Adjes kadi situacia si parudi! Le rom trajin andej khera le shavora phiren andej skoli thaj phe lokes lelpe jekh inkludacia phej rom vi khatar le themeski rig. Anda kodoke adjes vi la romana zuvjaki rolla site paruvelep. E romane zuvja sa kade site avel len skoli thaj butja the zanen the inkren phenga familja thaj pengi kultura. Kade o sikaipe saj zal angle ando trajo. De kado nastig kerelpe numa khere ando kher phenel o Orhan Galjus.

Adjes vi le murs site dikhen la zuvjako than phe jekh maj ucho than, skolenca thaj butjasa phenel o Galjus.

Adjes le romane zuvja so maj but organizinpe kidenpe khetane phej konferenciji thaj mangen the zangle ande pengo trajo. Kade the zutin penge savoren phe angle gilimo. Phe kado site delpe than phenel o Orhan Galjus