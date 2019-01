Dar si vi khaj le manusa khe i phuv shaj xasajvel, thaj vi khaj le roditora. Olle Häggström professor andi matematiska thaj statistik, phej Chalmers tekniska högskola si jekh anda kodola roditora. Vov ando P1 phendas i shanca si bari phe la phuvako xasaripe. O manusikanipe saj merel, xasajvel avri phej phuv kado aba si jekh fakta. Adjes rodelpe trajo phej aver planetura the shaj trajilpe, phenel o professori Olle Hägström. I Anniko thaj i Eva si negativno phe astrologiako thaj nevo planetongo rodipe.

Adjes o manus zal angle peske zanimasa peske rodimasa so maj dur. De si i phuv numa le manusengi? Naj! Le zigenen sa kade si chachimo pasa i phuv phenel i Anniko. Amari phuv si 4.54 milijardi bers savo si ginado pala radiometrisk datering. De inke soha nas i phuv kade pase pasa jekh xasarimo, sar akanak si. Thaj so manusendar kerdjol.

Soj kodo so sako manus shaj kerel the tordjarelpe thele la phuvako xasarimo. Jekh manus the gindij khe vov/voj si chera phe jekh paruipe kodo naj kade. Sako jekh, jekh kerdjol but tahj o alosaripe so von mangen the kinen vi kodo kerel jekh loko de sa kade jekh paruimo. I Annika phenel pa pesko milijövosko alosaripe.