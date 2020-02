Sokeren unji romane shavora tela o sportlov?

Areslas e vrama po sportlov krojal ando Shvedo,kadi vrama si le shavoren jek kurko volno anda shkola.

Angonimastar sostar kezdisajlas o sportlov ando them si ke ando 1940 bersh las decitsija o Bränslekommissionen te avel kado ando them feri kodi vrama busholas o sportlov kokslov.



O grundo pe kado sas ke kodi vrama phares tacharenas e shkolen jivende ke atonchas hasninas stelnkol, angara thaj koks te tacharen.

Thaj kado koshtalijas le themeske za but love ke marimaski vrama sas, thaj themeski ekonomija nas po top.



Kothar ando 1950 bersh laspe jek medecinaki argumentacija ando them, pa kado ke truboj le shavoren volno anda shkola, na feri anda themeski ekonomia, feri vi anda kado ke tela o jivendt barol o risiko zorales te hochilel o manosh ruzni nasvalimata, sar infektciji thaj maj dur,thaj sa maj fedher avilov e shavorenge te birin te inkerzon khere jek skorto vrama, kado sa anda lengo saschipe.

Thaj kade vi kerdaspe, e propozitsia pa sportlov nakhlas pherdal po dujto thaj ji adjes inkrelpe kado ando Shvedo.



Ame anda radio romano pushlam ame kathar jek romani shej, e Natasha che si kadi historia pizardi mashkare therne shavora, kade phenlas voj.



E Natashake si o sportlov drago, voj kerel ruzni bajura tela kadi vrama feri, so voj site kerel kado bersh?





O maj normalnjo aktiviteto, vaj maj pupolarno so kerelpe tela sportlov ando shvedo si ke traden ando fjällen, thaj kothe traden narthi, snowboard thaj vi kaver bajura keren.

Ale si vi pinzardo ke o jivendt ando Shvedo inkrel but vrama, thaj kado bute manoshenge, shavorenge naj drago, thaj anda kodo vi alon te traden ando jek maj thato them kana birin, kado gindo si le Wasilas.





Ale sari chachimasa? Musaj te kerelpe variso specilno tela sportlov, vaj shaj feri pehinjipe, te kidel zor ande pes o manosh, kade phenlas o Gabriel amenge ando Radio Romano.