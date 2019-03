Universumoski studia zal angle

O Universumo sas mindig intresantno le manusege. De soj kodo? I teoria si khe o Universumo rakhadjilas pala baro Bing Bang. Anda leste si planetura, cerhaja, galaxura, partiklura energia thaj inke shaj avel but sogodi aver so inke naj rakhlo. De so paluni vreme bute manusen intresij the si trajo phej aver planetura. Kado pusipe kadi teoria naj inke sikadi phenel o Iljaz Bajram. Vi the si amaro Universumo but purano.

The rakhelpe trajo phe varisavo planeto ando Universumo si pharo. Sostar o manus inke adjes chi nakhlas kade dur ande pesko Universumosko rodipe. Le palune 100 bers so rodipe kerdjilas maj bulho pala proffesors Albert Einstenis generalno relativitetno teoria. Savo das o shajipe phej matematicno ekvacia sar o Universumo si. Adjes inke numa ande amare khamesko system rodelpe organicko trajo.