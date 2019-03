Maj lashe bibloteki le nationalni minoritetonge

Thaj o Erik Fichtelius kaj si nationell samordnare pe kado rodipe penel ke si trin puktora kaj vaznoj te vasden.



O Erik Fichtelius penel ke vaznoj te aven maj lashe bibloteki, te aven dine le nationalni minoritetora sa kodol chachimata sar sa le kaver. Te anaven andre nevo digitalno materialo.

O Fichtelius penel maj dur sostar kadi strategia truboj, ke adjes si e demokratsia daradi ande intergo Europa thaj vi pe but kaver thana ande luma. si but propagandi thaj but informatsia kaj ashaven tele manushes katar ruzni kaver gindora, thaj e bibloteka si sar jekh vacinatsia karig kado.

Po pushipe chi naj risiko te den inke maj baro obovjonsko vaj ansvar po them sar te zuraren le komminu thaj le regioni peski buchi pendas o Erik Fichtelius ke le biblioteki si jekh lokalno buchi thaj pe sako situasia si ruzni solutsiji, ale kaj si ruzni solutsiji nashtik kado te kerel tena avel sakade mishto kerdi e buchi.