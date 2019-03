O DNA sikavel le romengo drom anda India

Khe vov sindjol anda India kodo o DNA sikadas 36.5 procentonca. I Centralno Asia sikadas 4.4 procentosa. Mellan östen numa 3.6 procento meg o Greko 49.6 thaj Italia5.9.

Sa khetane 54 procento Europako DNA sikadas, meg o Aziako khetanimasa sikadas 46 procento. De so o DNA khetanimasa sikadas si le romengo drom anda India perdal Aziake thema zi andi Europa. Le romengo hamipe le avre nacienca sas the avel tela bizanticko vreme. Kadoj so sikavel o DNA khaj kado rom. De vov adjes aba chi dikhel prepeste sar jekh Indiako vaj Asiako manus.

Khana variko kerel DNA testo vi saj rakhel kuzinon, nepon, phe kaste chi gindinas khe njamuraj. Adjes ando Svedo karing 30 000 manusha kerde DNA testo the dikhen khatar sindjo von. De soj kodo so o manus kamel the rakhel? Fajma maj anglal trubuj o maus the delpe gindo thaj numa palakodo the lel peski decidia.