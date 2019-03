The phenelpe gitanos naj zungalo

Le manusengo majoriteto le romenge mindig phenlas andi Öst thaj Väst Europa zingan, zigojna, zigenare. Andi Spania phenelpe phej rom gitanos. Andi Anglia thaj Amerika phenelpe gypsi. Vorba zigenare sikavel jekh negativno dikhipe phej rom, savo le rom adjes chi kamen the hasnijpe prelende. De khana reselpe andi Spania i vorba gitanos lelpe positivno khatar la Spaniake rom. Lenge kadi vorba naj zungali dikhli phenel o Nicolas Jimenez.

I musika thaj o khelipe flamenko si pizanzardi andi intergo luma, thaj si kamlo bute manusendar. De na but zene zanen kodo khe o flamenko avel khatar le rom. O khelipe flamenko sikavel but anda ilesko thaj mentalno hatjaripe. Sar o manus hatjarelpe! Le rom resle andi Spania kodelske 500 bers palpalet haj le maj but anda lende trajin andi Ande Lucia, khatar o flamenko avel. Andi Spania le romenge sas pharo thaj i romani shib sas lenge musaj the muken de i vorba rom le Nicolasko dad pinzarel.

Phej vorba gitanos thaj zingan naj sa kodo gindo khaj o majoriteto phenel o Nicolas Jimenez. De sa kade i vorba gitanos vi the del jekh pozitivno gindo khaj le manusa sa kade le romenge sas musaj the zan perdal but pharipe, thaj choripe anda phengo romano identiteto. Lenge sas musaj the muken thaj the bistern pengi romani shib.