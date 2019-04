O Svedicko kraj Carl Gustaf XVI del pesko pinzaripe

O Dusan 29 april lel pesko pinzaripe, diploma ande krajeski djis khatar o Svedicko kraj Carl Gustaf. O pinzaripe zal phe jekh kurso savo zal phe o Värdebaserat ledarskap. Khaj le terne manusha sitjon sar jekh sherutno trubuj the avel. Sar jekh bilasi situacia shaj tordjol opre maskar le butjara, thaj sar o sherutno trubuj kodi the lasarel.

O kurso phej Scouternas folkhögskola sas laso phenel o Dusan Marinkovic. Le kursosko finanso jekh rig avel anda kreajesko Stiftelse Ungt Ledarskap. Anda kodo si vov khon del le ternen sako bers pesko pinzaripe kodole ternenge kon nakhen o kurso. O pusipe karing o Dusan zal. Sar jekh sherutno/sherutni site avel peske butjarenca.

The avel variko cherutno naj kodo khe leske/lake chi trubuj butji the kerel. Sa kade i butji vi prelende site sindjol thaj musaj lenge the sikaven jekh laso exeplo phenge butjarenge, phenel o Dusan. Vi o gindo si leste khe o Svedicko krajes vi thena naj politikalno zor sa kade si les jekh simbolicno zor. O Svedicko kraj the avlas angasime ande nationalno minoritongi situacia atunci vi o samhället gindijas aversar prelende , phenel o Dusan Marinkovic