Pala 42 ber mukel pestar sa

I Miranda sas 18 bersengi kana laspe the kerel butji phej romane pusimata. Voj sas aktivno ando Svedo, Finlando thaj vi andi intrego Europa. O IRWN sas jekh anda lake maj bare pusimata khaj marlaspe anda zuvjange chachimata.

Adjes i Miranda Vuolasranta pala 42 bersengi butji mukel pestar sa. Tela kado bers vi o perisident posto ando Europa roma thaj travelrs forum ERTF kanel the mukel. Sa kado anda pesko palune bersengo nasvalipe.

Adjes i Miranda vi tena naj kade phuri voj mangel le terne the len perdal thaj the zan angle ande romane pusimata. Kana o pusipe gelas karinga, So avla? Khana voj chi kerla butji phe kadala importantna posti sar IRWN thaj ERTF. Atunchi voj bare ilesa thaj bare manusikanipesa phendas, Naj kodo manus ande kasko than nastig avel jekh aver. Naj khonik oersättlig!