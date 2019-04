Unikalno rodipe pa Holocoust

- Loshajlem katar o resultato, gindias ke kado pushipe dinon maj koplexovano atveto,, penelas e säger Ingrid Lomfors, överintendent på myndigheten Forum för levande historia.



Tela kadal palune bersh sas perdo atentatura karing le synagoger ando Svedo taj e Ingrid Lomfors penel ke o klimato maj pharoj akanak, maj phuterdoj o antisemitismen.



Anda kodo vi sas kerdo kado rodipe.



sa kethanes sas 1 200 zene mashkar e bersh 14 - 79 pushle pa o holocost..



98 % anda kodol kaj sas pushle pende ke sas o holocost. Kado si angluno razo kaj sas jek rodipe kaj sas pushle vi phure aj vi terne. Ande jek kaver rodipe kaj sas kado pushlo ternimatondar karing 20 bersh kodoleske, penedesas 80 % ke sas o holocost.



E definacia pa o holocost parudjilas vramasa, kodo sikdjol ando rodipe.



E definacia kerdjilas so maj bulhi, inkludacia keren pe maj but gruppi kaj sas offer vaj dukade, penelas e Ingrid Lomfors.



O rodipe pa o holocost sas anglunimastar pa o mudaripe pe e 6 miljonura zidovura,,..



Ale ando rodipe sikadjilas ke but zene ginaven andre vi kavere gruppen sar dukade tela o holcost, sar le romen homosexulla taj e fizichne nasvale. Aj kodo kerel ke o myndigheten Forum för levande historia, ande peski buchi maj dur kadalesa, musaj te aven maj doklatni kana avel pa holocost.



Ando rodipe vi sikadjilas ke maj but zene penen ke si vazno te zanen pa kadi informacia, shoha aba kasavo bajo te na kerdjol, aj e manush naj kine te shunen pa o holocost.



- Butivar shundem, na, na inke jokfar, chi kamas te dikas filmura vaj sicharipe pa o holocost, e manush ruzcisarde.. Ale o rodipe sikavel ke naj kade, penelas e Ingrid Lomfors.