Romano Internationalno djes inkrelpe ando Pakistan

Anglunes nas kado djes but binzardo de aba adjes ande sako them khaj le rom trajin inkrelpe, thaj patjivilpe kado djes. Adjes reslas vi ande thema sar India thaj Pakistan. Khaj phenelpe ke le rom sindjon khotar. Kado bers o angluno internationalo roma conferenco thaj o romao internatinalno djes inkrelpe ando foro Gojra, Punjab.

O conferanso lepe deligatonca pho than thaj vi deligatonca perdal o Skype. Khaj diferentni romane pusimata lelpe opre. Pala o konferanso lelpe i patjiv xabenesa thaj musikalno khelimake programosas, Banghra. Savo si jekh specialno khelipe anda Punjab. O Adnan Mushtaq presidento anda Asian Roma Union, phenel sar von line the keren butji phej romane pusimata.

Andjes O 8-to aprilo si jekh inportanto djes le romenge. Si jekh djes vi brigasa de vi losassa. Le romen naj them anda kodo nastig phenelpe ke si jekh nationalno djes, De si jekh romano Internationalno djes. Savo le rom inkren sar penga naciako djes. O International Romani Union bers 2000 bers ande peski avri phendi vorba phendas khe si Romanistan so si transnationalno de bi teritoriumo. Saj phenelpe khe i intrego luma si le romengo them. Thaj adjes aba vi le romengo grundoske thema sar Indi thaj Pakistan dikhen pala romane pusimata.