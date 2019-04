Sostar ikerolpe 8 april o Internacionalno romno djes

O Romano internationlano djes ljilja te ikerolpe odoljestar so e roma ikerde angluno kongreso ando London 1971 bersh. Odoljestar so e romen nane phuv e romane pindjarde aktivistia katar e 14 thema so sas ando kongreso ande decizia kaj 8 aprilo te avel Romano internationlano djes. Thaj gothe vi ande decizia te avel amen romano simbolo-(flaga) thaj e romani himna Gelem Gelem.





O knogreso ikerdape katar o 7-9 april ando foro London 1971 bersh andi Bari Britania , vorbilpe kaj sas representirime 14 thema thaj avilje e roma katar o phurano them Sovejetunionen thaj jekh Indiaki delegacia.

E organizatoria jekhe gade kidipaske sas o Grattan Puxon, Donald Kenrick, Mateo Maximoff thaj o Jarko Jonavovic thaj but javer pindjarde romane aktivistia andi godi vrama.

Vi jekh intersnanto deltalji sas kaj telal o kongreso parudape vi o anav e organizaciako Internationella zigenarkommittén ando avdjesutno anav e International Romani Union (IRU). Von ande but importantne decizie.

Kaj o 8 april te avel e Romengo Internationalno djes andi sa e luma.

O romano siboli te avol zeleno taj vunato-plavo koloro savi sas gatisradi gade ando kongreso e romengo kana ikerdape ano Bukarest 1933. Numa te hacharolpe e romani historia thaj kaj e roma phirde katr e India chutape ando simboli vi e lolji rota.

O vunato-plavo koloro kerol siboli ando cheri thaj o zeljeno koloro kerol siboli e phuv.

Ando kongreso avi sas gata e romani himna Gelem Gelem, e melodia thaj o texto si kerdi katar o Jarko Jovanovic.