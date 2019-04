Aratji 8-to April sas o Romano internationalno djes. Ando Malmö inkerdaspe khatar o Romano kulturako centro RKC. Po than sas karing le 300 rom thaj vi aver naciji, bari voja thaj patjiv sas ando Moriska pviljongen Folkets Park . Le manusa sas vojsa phenas sostar si misto the inkrelpe the vazdelpe kado djes. O Robert Nikolic sas jekh anda organizatora.