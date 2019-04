Kulturaki ministerka: Trobujas maj dur te avas adjes

Ame anda Radio Romano, vorbisardam la neva ministerkasa te pushas ame save planura si akanak ando regeringo kana avel kaj romani inkludacia ando Shvedo.

- E strategia pe romani inkludacia laspe ando 2012-bersh, akanak ghele pari bersh de sar kodo, thaj akanak avilas e vrama te kheras jek evaluacia pe kodo so kherdzilas, so sas lasho thaj so na, aj sar te aven ame neve gindura. Trobuj akanak te shunas le romen so von gindon ke si importatno. Jek kotor si e chib, kaj akanak zal jek rhodipe pa jek chibako centro, ke e chib si jek fundamentalno kotor anda kultura. Pala kode kamas te kheras buchi karing diskriminacia thaj antiziganismo thaj rasismo kaj si pe za but thana ando them, trobuj amari buchi te del effekto pe intrego them, pe sa le kotora, phenlas e kulturaki- thaj demokraciaki ministerka e Amanda Lind.

Si jek lungo historia kana avel kaj xenofobia thaj diskriminacia karing le rom katar o Shvedo, phenel e kulturaki- thaj demokraciaki ministerka e Amanda Lind majdur, thaj anda kado si o romano internationalno djes o 8 april vareso importantno.

- Importantnoj te avel jek djes kaj vazdel le romengi situacia ando Shvedo ferik ke vi ande intrego luma, ke kado si vi jek internationalno djes. Kado si maj pashe pasha jek nationalno djes le romenge, si jek ocazia te khides khetanes politikon, te diskutulis, te inkras opinia, numa vi te festulisaras thaj te vazdas e romani kultura thaj chib.

E Amanda Lind anda Miljöpartiet sas alosardi ando januari shon kado bersh 2019 sar kulturaki- thaj demokratiaki ministerka, thaj kadalesa vi si la e buchi te kherel karing le shvedoske nationalni minoritetura thaj pe romani inkludacia. Numa vi te si kade ke voj si dosta nevi ande peski buchi, pachal voj ke but buchi zukarel ando romano pushipe.

- Me gindoj ke kado si but te arakhes pachape ande jekh kavreste thaj metodi buchake kaj shaj kheras buchi khetanes. Trobuj majbut dialogo le romane organizaciensa te shaj aven savore jek kotor anda e buchi, te kheras kado khetane. Jek kaver buchi si e chib, terne manush kaj hasaren peski chib thaj kadalesa site kheras buchi phenel e Amanda Lind.

Kaj vi majdur phenel ke akanak si aktualni diskusiji ando regeringo kana avel kaj maj bare resursura karing e romani chib thaj o sicharipe ande shkoli. Trobuj inke but buchi kherdini ande but kotora kana avel kaj e romani inkludacia, phenel e Amanda Lind.

Numa pachal voj ke si realisticnie ke kodo rom vaj romnji kaj pherdzol 20-bershengo ando 2032-bersh avla les vaj la sa kasavi chansi ando trajo sar sa le kaveren manushen ando Shvedo?

Kade phenlas e kulturaki ministerka.

- Si ame e strategia zi kaj o 2032-bersh, ferik ke me kamlemas te das majdur ande kado buthesa maj sigo, te avel ame konkretni bucha po than, majdur te avas ande buchi karing diskriminacia, romane shavora naj te avel prasame vaj te hasaren peski chib, kado si muro goalo.

- Phares avla te das kaj kado zi kaj o 2032-bersh numa nashtik avel amen jek kaver goalo sar kado, adjes trobusardamas te avas majdur ande kado.