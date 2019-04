"Tattarungen" biografia pa Bennie Åkerfeldt

E kenvja kaj bushol "Tattarungen" sas presentovano thela kenjvengi exibicia vaj bokmässan ando Göteborg o 23-mars kado bersh, thaj kade phenlas o Bennie Åkerfeldt, pa peski nevi kenvja amenge ando Radio Romano.

- E kenvja bushol "Tattarungen" thaj kado si ke kade phenas mange manush kana me simas csinono, ame trajisarasas, me aj muri familja pe than kaj sa villi. Mure dades sas buchi thaj vi mure papos, thaj kado sas dosta nevo mure manushgenge te avel ame amaro stalo than pala kodo ke trajisardam ando them 400-bersh.

- Numa but anda le maj phure resande rom serenas sar sas varekana thaj kado kherlas ke chi vorbisaras pa kado chi khere, thaj kado ame le shavora tena nakhas sa kodo so amare papura nakhle, phenlas o Bennie Åkerfeldt.

Kaj majdur phenel amenge historiji sar sas vov terno shavoro thaj kamelas te khelel pe kavere shavorensa kothe kaj leski familja trajinas. Ferik so o Bennie las sama sar shavoro sas ke le kavere shavorenge dada thaj deja chi kamenas lenge shavora te aven lesa, ferik ke vov chi zanelas sostar, thaj kado vazdas but pushimata ande leste sar shavoro.

- Kado kaj me nakhlem jek stigmatizacia nas o baro problemo mange, ferik ke o problemo sas ke chi acharos sostar muri dej thaj muro dad vaj mami thaj papo chi kamenas te phenen mange sostar sas kade.

- Kado vazdas emociji ande mande thaj kamos te arakav le atvetura sostar kade sas.Kado kherlas ke me nashostar sar shavoro, na chaches ferik ke kamos te arakav kodo so chi zanos. Kado sikavel eksera sar si kana naj tu chiri historia, phenlas o Bennie Åkerfeldt.

O angluno kotor la kenjvako si pa Bennie Åkerfeldt sar shavoro, sar vov trajisas thaj save gindura les sas kana avel kaj lesko identiteto, numa maj angle ande kenvja shaj ginavas pa jek terno Bennie Åkerfeldt kaj arakhlas pesko romano identiteto thaj sas kado das jek effekto pe lesko trajo.

- Vramasa kana aba simas maj phuro dem pe dosh kon sim thaj kado sas mange mishto. Thaj pala kode me hasnisarden kadi informacia na ferik te zurarav muro vlasno trajo, ferik ke vi uladem kadi informacia majdur, anda kodo ke kaver terne shavora kaj si resande rom tena trajin ande sa kasavo bi zanglipe sar me kana simas shavoro, ferik ke vi manush te zanen majbut pe le resande rom.

Totalnie si kadi e 22-kenvja kaj o rom o Bennie Åkerfeldt skirisardas, ferik ke shoha chi skirisardas pa pesko vlasno trajo. E litteratura kaj vov skirias sas leske importatno te vazdel zanglipe thaj te zurarel peske manushen le resande romen, numa akanak kherdas vov kadi biografia le gindosa ke kado shaj zutija le terne resande romen adjes.

- Shaj avel kade ke pindjaren dosta but bajura anda kenvja, thaj kamlemas vi lenge dada thaj deja te ginaven muri kenvja, ke pachav ke majdur but resande rom garaven pesko identiteto, kado dikav me vi ande muri buchi sar sichari ande dejaki chib. Pala kode si vi te tromas te avel tu chachipe kaj chiri vlasno historia vi te san ferik shavoro, tena ashaven shavora te rhoden informacia anda kode ke dada thaj deja chi den informacia. Univar trobuj o manush te marelpe anda peski historia vi te si kado jek chachipe, phenlas o Bennie Åkerfeldt.