So janes to pa Eu-alosaripe?

O Novus kerdas kaj o Ekot thaj Svt jek miripe karing o Eu alosaripe kaj pashol.

Ande kado miripe sikazilas ke 48 procenti anda Svedosko narado chi janen dosta but pa Eu-alosaripe, thaj anda kodo naj e manoshen vi bizijala po Eu. Ale sar te na avel si kade ke 65procenti anda narado kamen o Svedo te avel maj dur ando Unionen.



-Kado shaj avel anda kodo ke e manoshen si za tsera janglipe thaj informatsia pa Eu phenel e Linda Berg, savi si statsvetare thaj sherutni chefojka ando centrum po Europa studjie ando Göteborgs universiteto.





Kathar kado miripe so kerdas o Novus dichol ke 48 procenti anda le alosara chi binzinpe ando Eu

Thaj anda kodo shaj avel kade ke but zene vi chi dena glaso tela Eu-alosaripe.



Kado shaj kerel dosh karing sode zene dena glaso ando Eu-alosaripe kaj avla 26 majo.

Thaj kado razo chi vazde opre ,e, etablichne partiji o pushipe karing te jal avri o Svedo anda Eu vaj na?, kado si kade de kathar o SD thaj o Vänster shude pe kathar kado pushipe, snachi pa Svedosko medlemskap ando EU.



Novus kerdas intervju kusa 1000 zene mashkare bersh 18-79...tela e perjoda 28 marstso-ji kaj 3:to aprilo kado bersh, 2019.



Manoshenge Attvetora tela kadal intervjuer sas dosta zorale thaj positivne, ke von den pesko supporto o Svedo te avel medlemo ando EU.

E siffri si Sar 65procenti pe kodol save si positivne karing kado pushipe.



-Explekatsia pa kado si ke naj e manosh dosta secorne. Thaj martfinpe anda kodo o them

e Bari Britanjia, vaj Brexit kamel avri te jal anda EU, phenel e Linda Berg.





-But zene shaj den pe gindo ke so avla te jala avri anda Eu e Bari Britanjia, thaj vi te jala avri, kana avla kodo? Thaj vi pe soske postavora? Soske politichne thaj ekonomiche konsikvensora shaj del kado?



-Manoshen si but kasave ruzne gindora, thaj vi anda kodo shaj den pe gindo but zene ke maj federi te na den pesko glaso.



Phenlas e Linda Berg statsvetare thaj sherutni chefojka ando centrum po Europa studjie ando Göteborgs universiteto.