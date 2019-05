Soj kodo e EU-kommissia?

E kommissia si khetanes shutini kusa citizentura anda unia vaj unionsmedborgare sar kaj bushol anda sako them kaj si membro ando EU, jek kaver anav pe kadal citizentura ande kommissia si "kommissionerura" kaj si 28 ande kommissia. Maj letko te des jek exemplo save si e funktiji ande kommisa si sar jek regeringo vaj guvermenyto ande jek them vaj stato.

E Europaki kommissia si la e responsibilita te kheren buchi te shuven khetanes proposalura pe zakonura kaj zuraren e interesura ande Europaki Unia, thaj vi si le e buchi te inkherdzon e acceptovani zakonura pe jek europako levelo pala kode ke nakhle pherdal ando Europapako parlamenteto thaj ande Europako uniako concilo.

E EU-kommissia, vi si la e buchi te dikhel pherdal le themenge buchi kaj si membrura ando EU kana avel sar inkren e uniaki konventiji thaj chachimata, kado thela e kontrolla katar e Europako uniaki krisi. E kommissia vi representulin e Europaki uniake internationalni phanglimata.

Ande buchi kaj kheren kaj si shutini pala principo kaj si parlamentarismo, e Europaki kommissia si kollektivnie responsibilno angla o Europako parlamento, kaj birin te den jek bi pachamasko voto vaj misstroendeförklaring thaj kadalesa shaj thele te phandaven e kommissia. E Europako parlamento vi dikhel pherdal e EU-kommisiaki administracia vaj förvaltning pe uniako budgeto.

O EU-kommissionen si inkherdi katar jek sherutno vaj ordförande sar kaj bushol shvediska, kaj de katar o 1 november ando 2014-bersh si o Jean-Claude Juncker anda EU-partia EPP vaj European People's Party.

E adjesutni kommissia kaj si o Juncker sherutno sas khetanes shutini pala resultato ando EU-alosaripe ando 2014-bersh, thaj laki mandatoski perioda si zi kaj o 1-november ando 2019-bersh, kana jek nevi kommissia avla alosardi pala resultato ando alosaripe ande Europako parlamento ando 2019-bersh. E EU-kommissia si le lengi centralno offico ande Belgia, ando Bryssel.

E angluni Europaki kommissia sas khetanes shutni vaj startulime ando 1952-bersh thela anav "Höga myndigheten" vaj High Authority of the European Coal and Steel Community, kusa o politko Jean Monnet kaj atunchi sas o sherutno khetanes inke 8 representantonsa vaj ledamöter.

O departemento sas les e funktia sar o internationalno administrativno zor ande Europalo angareski thaj sastreski industria (EKSG). Ando 1958-bersh sas duj neve divisiji startulime pasha EKSG, e Europaki ekonomicno gruppa vaj Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG thaj o Europaki atomoski energiaki gruppa vaj Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).

E EU-kommissia si jek politicnie indipentno institucia kaj si e jek institucia ande Europa kaj birij te den proposalura pe neve zakonura kaj pala kode si shutine angla Europako parlamento thaj concilo.

O cello ande buchi kherdini ande EU-kommissia si te den protecia le EU-citizenton kaj avel kaj lengo intereso ande pushimata kaj le EU-thema chi birin te arakhen soluciji pe lende pe jek nationalno levelo. Kadi buchi si kherdini kusa expertura thaj e populacia te arakhen e maj lashe soluciji savorenge ande Europaki Unia.

E 28 kommisionerura, jek anda sako jek EU-them inkren e kommissiaki poliitcno buchi kaj si uladi ande responisbilitake kotora mashkar sako kommisionero.

O Kommissionskollegiet si khetanes shutini anda e kommissiako sherutno, shov vice sherutne vaj ordförande thaj 21 kommisionerura. Sako jek ando kollegiato si le lengi vlasno territorija vaj ansvarsområde.