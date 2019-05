Roma Resistance Day

Kado djes 16 majo kaj adjes buschol Romani Resistence Day si te vasden le romengi zhor thaj troma kaj so nakle tela nazistongo regimosko makto ande Europa. Kado djes naj kade vasdo thaj but chi zanen pa leste, ame ando Radio Romano kerdam telefono kaj o Bagir Kwiek kaj si romano aktevisto thaj kerel buchi ande romane pushimata thaj chachimata te shunas sar kado djes vasden ando Shvedo thaj so kado djes zanchij.