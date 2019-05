Sostar si o EU importantno?

Voj kamel e narados te avel sa maj bot janglipe karing o alosaripe ando EU, thaj anda kodo vi inkren seminarium pa EU pe ruzne thana.

Sar kaj janelpe aven but desiciji pa ruzne pravora kathar o EU, save mosaj e membronge thema te inkren ando them.

Ame pushlam kathar e Katarina Areskoug sosko makto si e EU:s ando Shvedo, thaj lako attveto sas kade.





E vorba naj pa makto, nashtik te phenas makto. E Shvedos si jek bulhi koperatsia kusa 27 kaver membronge thema, save kethanes e Shvedosa len desitciji pa ruzne pravora, kaj si te aven inkerde ande sa e membronge thema.

Shaj phenelpe maj but sar 30% anda Shvedoski demokratsia, thaj e neve pravrora aven kathar kadi koperatsia kaj si e Shvedos kusa EU, phenel e Katarina Areskoug.

Shunas sostar si importantno te avel o Shvedo membro ando EU, soske exemplora shaj vazdelpe karing kado pushipe?



Importantnoj te avel o Shvedo membro ando EU, ke bot parozilas ando them tela kadal palune 100 bersh, sar e klimatoske pushimata. Te kerelpe internationalnes buchi karing klimatoske pushimata si dosta phares, thaj chi del effekto. Kadi buchi mosaj te avel kerdi globalnes kusa le kaver membronge thema, te dikelpe resultato.



E Shvedos azbal, sar le kaver membronge thema inkren pesko klimato.

Kaver zjelo si e digitalichne bucha save bararen e Shvedos anda kadi koperatsia so si amen kusa EU.

Maj dur shaj vi vorbipe pa le kriminalne bucha save trodno barile ando them, kade ke te na avilov o EU adjes, trobosardov amen sajek varisoki kaver organisatsia, te avel kadi buchi kerdi globalnes karing kasave pushimata.

Ame vi pushlam ame kathar e Katarina Areskoug, savi si Shvedoski representatsijaki sherutni ando EU-kommissionen, sar voj gindoj, che si e narados ando Shvedo dosta bot informatsia, vaj janglipe pa EU-alosaripe, kade phenlas e Katarina Areskoug.





E Katarina Areskoug phenel ke naj dosta but janglipe ando Shvedo pa EU sar kaj trobuj, thaj kado dichilas ande jek rodipe kaj kerdas o shtato unji bersh kodoleske. Kothe sikazilas ke but kategoriji ando them chi janen but pa EU, sar e politikora, le jounalistora, le statsvetare, le sichara, thaj kodol save nakle te len eduktsia po maj ocho levelo.

Thaj kadalesa keren von buchi anda EU-kommissionen, thaj o parlamento, zomaven te vorton o bajo. E sikavnen sicharen maj but pa EU, kothar von maj dur te sicharen e studenton.

Sari ando EU kana avel kaj pushimata pa minoritetonge grupi, sar vazdel o EU pushimata pa le rom?





O EU inkrel specialnes jek strategi pe rom, savo snachi ke den avri kaj le membronge thema te anen andre strategi pa nationali integratsi, thaj kado si tela jek kontrola intrego chaso te avel kadi buchi inkerdi kathar sa le mombronge thema. E Katarina Areskoug, savi si Shvedoski representatsijaki sherutni ando EU-kommissionen phenel ke zorales importantnoj te del o manosh pesko glaso ando EU-alosaripe 26 majo, ke o EU azbal manoshes ando trajo sako djes.