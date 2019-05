O zanipe pha o EU alosaripe si cino andi Spania

De kabor si o zanipe khaj le manusa pha o EU thaj lesko politikako alosaripe. Andi Spania o zanipe si cinno phenel o Carlos Munoz Nieto.

Andi Spania khaj le polotikalni parti naj specifikno pusipe phej romengi situacia vaj problematika. Sar o romano minoriteto the shaj zal angle. Fajma anda kodo le rom chi hatjarenpe jekh le themeske vaj la EU-voski politikasa. Lengo politikalno zanipe si opral teluno.

De delpe dosta informacia phaj partongi politika karing le rom?

Khaj le rom i familija si importano! Anda kodo but anda lende shon phengo glaso phe o nationalisticno parto Vox. Sako manus shaj alosarel phe kodo parto phe savo kamel, shaj alosarel kodole representos kas vov/voj kamel. Numa o zanipe si importanto, kas thaj savi politika alosares. Savij tuke maj lasi! De so sikavelpe si khe o zanipe khaj le rom phaj politika ande sako Europako them si opral o cerra.

O Carlos Munoz Nieto chi mangel the alosarel ando EU alosaripe sostar palesko gindo naj chi sosko parto andi Spania thaj chi andi Europa khon dikhlas pala romenge chachimata.