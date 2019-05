Diskusia pa mangipe ande shvediska komuni daravel e romen kaj mangen

Le Eu-migrantora ando shvedo kaj si anda Rumonia thaj Bulgaria si karing 4700 zenen

ale o Claes Ling-Vannerus kaj si nationalno thaj internationalno samordnare le eu-citezentonge,penel ke sar mezijpe si ke so maj cera mangitora kerdjon. ale pale dikel ke maj but vikozistalin eu-citezenton vov penel ke von chi diken feri pe le mangitora feri pe sa e manush kas si pahro trajo ando shvedo thaj aven anda eu-thema, thaj adjes si jekh bari gruppa but anda lende si pangle kaj bärplockning vaj kaj kiden mori, thaj vi ande zungale bucha.

Ale anda eu citezentora sas o focuso maj but pe mangitora. Thaj o fria rörligheten vaj ke volnje shaj michkinpe ande ruzni thema ando Europa si jekh anda EUs bare grundora savo maj dur penel o Claes Ling-Vennerus ke si jekh positivno thaj lasho bajo ke del manushen bare mozlivosh vaj possibilita te studjulin, te keren bucha thaj te den le premisija te ashen ande thema.



Ando paluno bersh ando december las e komuna Vellinge ando Skåne chachipe katar e krisi tena avel slobodo lokalnje te mangen love pe droma, thaj de katar kadi vrama so maj but komuni mangen kado.

Vi ando Västra Götaland sas kado pushipe vasdo ande diskusia feri inke chi line le komuni kadi desicija te ahaven o mangipe

O pushipe tena avel o mangipe legalno daravel bute mangitoron pe ruzni thanan ando Västra Götaland

Thaj kade penel e Anna Åstrand, kaj si volontär ando Borås thaj kerel buchi le mangitorontsa.



E Anna Åstrand penel ke le mangitora daran so shaj kerdjolape tena avla slobodo te aven kate thaj te mangen love pe droma, sar birina te den peske rada thaj te den peske shavoren habe.