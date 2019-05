Sar laspe o EU thaj sostar?

Pala pravje 60 bersh si ando EU 28 membronge thema save inkren kethanes jek koperatsia po marknado pa produktora, thaj differentne tjänstora, thaj anda kado vi kerzilas sa maj letko e EU- citizentonge te kidenpe krojal ande differentni EU thema te keren bucha vaj te len edukatsia.



Kade ke angluno grundo ando EU si Europiska angar thaj sastrengi unija, kaj las than ando1952:to bersh.



Save 6 thema vazde kadi produktsia si e Belgia, Francozo, Italia, Luxenburg, Hollando thaj Parno Njamtso.

Jek anda le selora sostar kezdisajlas e produktsia pa angar thaj sastri sas te na vazdelpe armia mashkar kodo thema kaj sas ando dujto lumako maripe.



Kadi produktsia si tela kotrola kathar överstatlig myndighet, kaj kerel desitsia ande internationalno politika.



Po agur ando 1950:to bersh sas dino anav pe kadi koperatsia mashkar kadal 6 thema,

o anav Europeiska ekonomiska gemenskaperna (EEG).

Pravora sar si te avel inkerdi e koperatsia sas shutine ando 1958:to bersh ande duj diferentni kontraktora, EEG-fördraget thaj Euratomfördraget. O EEG-fördraget bushola pala kodo EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. E koperatsia jal karing agrikultoraki politika, Handloski politika, thaj te avel hasnime ande pacha o kärnkraft,vaj atomovo zor. Thaj ando EEG vazdelpe vi diskusiji karing kaj kamen te aresel e politika pa handlo, te aven puterde e granitsi pe produktora, tjänstora, kapitalo thaj vi manoshenge.





Ando 1967:to bersh laspe e koperatsia savi bushol Europeiska gemenskaperna (EG), thaj sa kodi vrama parozile vi e pravi sar si te avel inkerdi e koperatsia, te avel praktichno. Tela sa kadal bersh parozon e pravi sa maj dur.



E koperatsia barilas vi vramasa ke but anda le kaver thema kamle te pandenpe kethanes kusa kadi koperatsia. E thema line vi kothar te keren buchi kethanes ande ruzne pushimata, sar exmplo pa avri themotne thaj securitaki politika, thaj vi juriditsko koperatsia.



Ando 1979 bersh kerzilas slobodo e EU-citizentonge te alon angluno razo representanton, kon te beshel ando Europaparlamento tela direkno alosaripe ande membronge thema. Angla kodo sas o nationalno parlamento kaj alojas le representanton.



Ando1993 bersh areslas pale e vrama te paroven o anav. Kado razo shute o anav pe kadi koperatsia Europeiska unionen, vaj po skurto EU, thaj sa e uniake pravora shute ando kontrakto, savo si te inkren e membronge thema. Ale e progesaki buchi, vaj sar gindojaspe karing ruzne pushimata ando EG si sa kade inkerde ando EU.

Tela kadi vrama vi kerzilas chacho o gindo karing o marknado pa produktora, tjänstora, kapitalo thaj manoshikane pushimata. E membronge thema zgozisajle kethanes karing 200 neve pravi te kerzol o marknado chacho.



O EU barilas varikana mashkare e bersh 1990-2013. Angonimastar sas 12 membronge thema thaj kothar kerzile 28 membronge thema. E pravora, sar si te avel ando EU nevosarde unji razora, thaj vi shute pashe pe lista neve pushimata pa sar si te avel inkerdi e koperatsia mashkare thema ando EU, exemplo sar e ekonomicho politika.



1999 bersh andas o EU ekonomichno thaj montärno unia, EM, elektronichno valuta euro. Pherdal o EMU si te shon kethanes e membronge thema peski politika pa ekonomia.

O lov euro, vi papiroshovi thaj vi hurde love las te hasnipe ande eurothema tela 2002 bersh.

Adjes hasnin 19 anda le membronge thema o lovf euro. O Shvedo naj andre ande kadi eurokoperatsia.



Ando 2009 bersh ashazilas te exestuli o EG. Kado snachi ke o EU las pherdal peste, sa so inkrelaspe ando EG. Thaj sa kadi vrama las o parlamento anda EU maj baro than ando EU-politika, thaj vi lengi influlensia barilas karing politikalne pushimata.



Anda unji parojimata kaj sas kerde ando EU-pakto, vaj kontrakto, las o natinalno parlamento jek nevi rola: e rola te len desitsia kon te kerel kontrola pe le propozalora pa pravora ando EU? E membronge thema jek zene vaj o EU?



O gindo si ke te avel e desitsia pa le neve pravi sa maj effektovane, po jek politichno levelo, thaj te azbal e citizenton.

Officialnes bushol kado subsidiaritetsprincipen, savo snachi ke o EU si te lel desitsiji gindosa te avel inkerdi jekipe.