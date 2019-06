Regeringosko proposalo: 166 miljonura kaj o Public Service

E Amanda Lind penelas che vazno si te avel anda sako falo/mångfald aj zurale taj indipendi medi ande intrego them musaj te avel te avel jek zurali demokratia.



Anda kodo le o Public Service jek maj bulho nyhetsuppdrag, kaj adjes si underbevakade . Ande regulura site avel playtjänster taj webbsidor, aj kana hasnin o public service socialni medie site len maj but sama aj te den pe gindo pa privatni aktorura/manush.

Maj dur penelas ke o kulturuppdraget maj dur si vazno, e minoritetonge chiba maj dur site aven vazdine opre aj site baren vi o jiddish.

Te shaj kerel o Public service jek maj bulhi buchi avla dino 166 miljoni maj but. E love aven katar Radiotjänst kaj si tele pandado.

E Cilla Bänkö e maj bari po SR pendas kade.

- E Cilla penel ke voj chi kamel förhandsprövningen.SR mindig sas aj mindig avla naprochis kodo fakto ke varikas site avel so te penel so shaj aj so nashtik te keras