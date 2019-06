E romnji Gina anda Ungro si jek Guru

Adjes voj si jek Guru, thaj kade phenel amenge peski historia kana ame anda Radio Romano maladzilam lasa ande India ando foro Kanauj.

- Kana simas me shejori, simas but kaj muro mami kaj sas jek bari djilabatorka, ferik ke chi biras te avel chachimasa jek bari djilabatorka ke sas o maripe, hasardas pesko kher thaj musajsas te nasheltar, thaj chi birias te del kaj pesko suno te avel jek lumaki djilabatorka. Anda kode me djav pala late, thaj me dikhos pe indiane filmura de katar kodo ke simas shavoro, muri familja sas lenge zurales drago thaj vi mange, o khelipe, e gada, e musika, o spiritualiteto.

- Thaj kado das man inspiracia te avav palpale ande muro dejako them te zumavav te sicuvav thaj te kherav buchi lensa, savi zi jek zurales bari buchi, ferik ke akanak gindoj ke si man jek zuralo dumo katar le lashe manush kaj kheren buchi kathe anda le rom thaj zuraren o phanglipe thaj o professionalimso. Musajij te acharas o arto, o spiritualiteto thaj e chib majfeder, trobuj savore te sichuvas kado. Zumavav te sichuvav sode ferik birij thaj muri inspiracia avel katar kodo ke simas shavoro. Kado sas mindik ande muro ilo kaj tena trajias, shoha nas dosta. Numa kathe acharav man khere, phenlas e Gina.

E vorba "Guru" avel anda sanskrito kaj but djene pachan ke e romani chib avel kotar, thaj zanchij chachimasa "O pachivalo vaj pachivali" kodo manush kaj anel odut ando tunjariko thaj si jek sichari ando hinduismo thaj buddhismo, jek personalno spiritualno sichari.

Numa la Ginake e India thaj o Pakistano si majbut sar vareso kaj ferik si phanglo ando romanipe kana avel kaj e chib, voj pachal ke kado si jek intrego kultura kaj phandelpe.

- Me acharav ke si jek zuralo phanglipe, si sar hindustanisko thaj Indu Valley kultura thaj kado ginavel andre vi o Pakistano, numa vi e thema pasha e India sar Nepal, Ladakh numa vi e Södra kotor anda India. Me pachav ke e romani kultura avel anda sa kadal thema. Chi djanas exaktnie katar, zumavas te das pe dosh. Muro suno si te trajij ande India thaj te kerav jek karriera ande filmoski industria, ferik ke vi te kerdjuvav jek citizenkta ando them, atunchi birij te tradav palpale ande Europa thaj vi kathe maj letko, kado avilov mishto, phenlas e Gina amenge ando Radio Romano.

Majdur phenel amenge e Guru Gina ke voj pachal ke jek possibilita romenge te kerdzon citizentura ande India avilov vareso positivno sa le romenge ke jek corperacia mashkar le rom thaj e Indiake manush shaj avilov vareso positivno savorenge.

- Atunchi shaj kherdamas buchi phuterdes jiva si kulturake thaj chibake barrieri thaj vizi. Shaj das len amaro talento thaj vi von shaj aven ande amare thema ande Europa kaj tena avas le rom ulade pa luma. Atunchi shaj avel ame jek lashi buchi khetanes romensa, thaj vi romensa kaj kheren buchi ande media thaj ande diferetni businessura, thaj atunchi shaj bodulisaras amari vlasno media thaj businesso te avel maj zuralo thaj shaj phandas ame la dejako themesa thaj atunchi shaj kheras buchi thaj te avas amala sar ando romanjipe, phenlas e Gina.