Maj but shkato pe matori ando nevo bersh

De pare bersh palpale kesdisarde te keraven metodi kaj maj korektnje ginaven avri sode koldioxid muken avri e matori, kado znachij ke sikavna maj chache ale vi maj ushce siffri po sode chorre gasora muken avri le matori.

Sar pa jekh dopash bersh, ando 2020 bersh avla andre e nevi metoda WLTP te ginaven avri ando Shvedo o shkato pe matori, thaj maj but anda matori kaj bikindjona pala 1 januari kerela sakodi matora butesa maj but shkato sar o bersh kaj nakhlas.



Kado shaj kerela 2600 koroni maj but , ale malavela avri ruznje pe ruzni matorenge modelora. Sar maj but shaj kerela 10.000 koroni. Thaj unji anda matori kaj shaj kines adjes thaj den bonuso ando shkato ke muken maj cera chorre gasora, ando nevo bersh hasajvela kado. O Jesper Rosenborg penel ke but anda pushimata si ke sar avla ando nevo bersh thaj pe soste site gindon ande kado nevo parojipe le shkatsko pe matori.







Ando 2018 bersh milaje ande andre bonus-malus systemo kaj del bonuso matoren kaj muken avri cera koldioxid thaj del strafo matoren kaj muken avri maj but .

Le matorenge firmi naj loshake ke kade sigo paroven ando systemo.