Arachi kurke kezdisajlas o politakalno kurko ando Almedalen.

O angluno po than te vorbi ando Almedalen sas o Per Bolund, savo si språkrör anda Miljöpartiet. Vov ande peski vorba das zorali kritika karing o "Masskonceptsia", kritika karing kinipe gadengi.



Vov phenel o narado kinel pravje jek nevo bajo, snachi gada tela kurko thaj sajek phenen 81% anda Svedosko narado ke naj len so te piraven.

Ale ke chi gada si amen chachimasa ke sako trito manosh phares pandavel peski garderoba.



Na pa buteste si te anen andre variso kaj bushol Hyberavdrag, kodo snachi ke maj cera kerela e reparatcia pe bajora, te birin e manosh te nevaren peske phorane bajora, phenlas maj dur o Per Bolund.



Ande peski vorba phendas vi ke o Svedo nakel jek aukutno klimatoski situatsia, vaj klimat nödläge, thaj but politikantora ando them si te thruman te len phare decitsiji karing klimatoske pushimata, ke inke si possibolita te ratolisaras amaro klimato, ale tena avla variso kerdo, shaj avel za puzno atonchas, phenlas o Per Bolund språkrör anda Miljöpartiet.



Maj dur so phenlas si ke but politikantora si daravne thaj si thruman te keren variso pa klimato, zamjas te keren hasna klimatoske, kamen te budolin neve airportura, unji politikanton chi hal bajo so sikazol tela rodimata, vaj forskning.