E Roma den priso ko kerda mishto buchi e romenca

La galako gindo si the kidenpe khetane le manusa, the den jekh, jekavrest vast thaj the vazden jekhavreski butji. På than delape 5 diferentni prisora panze manusen.

Kaske zal o prise sako rom shaj alosarel kodole romane manuses kas vov/voj gindij khon kerel lasi butji phej romane pusimata vaj kerel lasi butji phej romani kultura.

Vi jekh manus khon naj rom thaj kerdas lasi butji phej romenge pusimata alosarelpe phe o prisosko dinipe.

Sako manus khon kamel shaj bisavel pesko alosaripe khaj i Thehara media vaj khaj o Dusan Marinkovich.