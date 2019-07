Magdalena Andersson: Maj mishto buchi e organizaciasa LO thaj e ternenca

O sherutno o Stefan Löfen nashtik alo odoljestar so kerda proitering te kerol vizita ande javer thana ando Shvedo.

Voj vi phenol kaj trubul te vazolpe o skattto e manshugen save ljen andi pochin maj but love ande bucha save keren, te shaj avol maj but love e themeske so pushol ando Shvedo vällfärd phenol e Magdalena Andersson.

Ando puchi sar von dikhen kaj hasern bute membron katr o LO thaj but trene chi laosaren maj e Socialdemkraton voj phendas gade.

Amen zuma te shaj savore te ashunen amari politika kaj amen kamas te das maj but love ando bugeto te shaj lacharas e shkola, sastiomos-vården, policia thaj te avol jekhipe mashkar e manusha ando ande pochin te na avel bari difernsa thaj klasno traipe phendas e Socilademokratiengo Finansminister Magdalena Andersson ando Almedalen.

Vi o puchipe sas sar ka ikeolep o januar kontrakto savo kerdjape sa e pratienca ando them, voj phendas kaj musja te kera godo so andam decizia, thaj musja te ikera amari politika e Socialdemokrtienge maj dur te na bistrala.