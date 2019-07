Jimmy Åkesson -politichno kurko ando Almedalen

Kuko kurko savo naklas sas politikalono kurko unkerdi ando Almedalen po Gotland. Kurke sas po than o sherutno anda e partia Sverigedemokraterna, o Jimmy Åkesson. Thaj vov vasdas jek citato ande peski vorba kathar o skiritori Vilhem Moberg, savo skirisardas jek pinjardi seria pa imegrantora tela e bersh 1949-1959.



O Jimmy Åkesson phenel ke o Svedo naj aba sar kaj sas majinti, thaj kado kerdaspe anda kodo ke e kaver politikalne partiji ando them chi len chisoski responsibilita pa imegratsia.





Vov vasdas opre ande peski vorba diferenti punktora kaj si negativne ando Svedo, sar e kolejki po medecinako zutipe, pa kriminalne grupi, thaj vi pa Isis medlemora kaj si ando them. Vorta anda kadal punktora las o vov te atakuli le vänsterliberalon.





Jimmy Åkesson, sherutno anda Sverigedemokraterna, phendas vi ke vov si te lel than ande parlamentichno kommitsia kaj kerela jek rodipe karing imegratsia. Vov aba de anglal del avri pa soste leske si te jal ande kadi buchi.





Ame shuha, shuha chi avasam po jek gindo kusa kodol partie save inkren pala imegratsia, le Sverigedemokraton naj alibi ande kado pushipe, chi avla chi sosko kompromisso, phenlas o sherutno kathar e partija Sverigedemokraterna, o Jimmy Åkesson tela politichno kurko ando Almedalen.