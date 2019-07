Kames te janes o resultato pa IRU kidipe?

E organizatsia IRU inkerdas jek kidipe ande Skopje, Norra Makedonia maskhar 27-30 juni.

Ame anda Radio Romano vasdamas kado temato jek vrama kodoleske, angla kado kidipe.

Thaj akana lunzjaras te shunas so kothe kerdaspe.



O Stevo Kuzicov vice presidento ande oraganizatsia IRU sas kothe po than te representuli e Svedos.

Vov vorbi amenge pa e situatsia, so sas kothe phendo.