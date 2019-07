E romnge si phare te huljen ande e bucha 

Marko Grönfors thaj o Richard Nyman, keren buchi andi komuna, von vorbin sar si te ave rom thaj te keren buchi e romenca so si pozitvno so si negetivno ashunen sar von keren buchi te zutin e romen andi Eskilstuna thaj Västerås.

Marko Grönfors & Richard Nyman om vägen till jobb går via skolan! Samverkan, tydlighet, rättigheter och skyldigheter.

Reporter: Jean Malenka Siwak

