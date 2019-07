E Soraya Post penel pa o 2 augusti

Tela dujto lumako maripe pecisarde e zidovura taj le rom jek baro choripe katar e njamcura. O 27 januari si jek memoraciako djes te seren e manush so kerdjilas pe kadale manushenca tela o 2 lumako maripe, feri so but chi zanen si ke e rom naj ginade andre ande kodi memoracia, feri e zidovura...