Ande but komuni maj dur hibasin sitjara

Ando enkät kaj kerdas o Ekot sikavel ke 56 procenti anda 202 kommuni dine atveto ke si baro probelmo te araken sitcjarnen ande komunalni grundshkoli. But anda komuni kaj penen ke naj le kasavo baro probelmo kadalesa inke akanak , diken ke sigo shaj avla, ke si but sitjara kaj lena pensia.



E Hobo komuna si jekh ana komuni kaj penel ke e situasia si maj nasol sar ando paluno bersh thaj ke maj cera zene roden bucha sar sitjara. E shkolaki chefojka Katarina Ståhlkrantz penel ke e situasia si tela kontrola akana kana site kesdin le shkoli, ale penel ke pharesi kana roden neve sitjaren vaj vikarie,ke kana shote avri annonsora ke roden sitjaren, butivar chi rodel konik e buchi thaj trubon te len varikas anda vikariegruppa, thaj te zukaren maj dur varikon te rodel e buchi

70 procenti anda shvediska komuni kaj dine atveto pe enkäta penen ke roden sitjaren di ande ostatnjo vrama, sar ando Malmö exempel hibasinas jekh kurko angla shkolako starto oprel 20 sitjara.



O fackförbundet Lärarnas riksförbund kerdasas jekh rodipe kaj sikavel ke but citjara 6 anda 10 kamen te paroven buchi ke kaj si za but pharipe pe lende.

Jekh trito kotor anda lende pende ke si pe nasvale lila anda but stresso, ke sile but administrativno buchi, tahj 77 procenti pende ke sile zurales phari buchi.



Thaj iva sas bare satsningar kerde ande grundskhola maj dur si baro problemo ke naj dosta sitjara, but anda komuni musaj sas te len andre sitjaren kaj naj le edjukatsia. E Eva Winarve-Westerholm si grundskole chefojka ande Hedemora komuna penel ke vi ande lengi komuna sas phares te araken sitjaren kas si edjukatsia thaj ande but bucha line andre sitjaren kas naj edjukatsia, thaj kado kerel ke naj sakone studentos dini chansa pe sakodi jekh edjukatsia.