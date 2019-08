Rekordo pe sode manush roden skuldsanering

O Fredrik si jekh anda kodol kaj mangals skuldsanering kado bersh ke pelas ande unzulimata anda gejmora kaj kelelas pe love, thaj vov kate penelas ke les si unzulimatat pe opral jek milijono koroni, thaj vov aba po dujto bishavel andre kasavo lil ando Kronofogden te shaj skipijpe katar peske unzulimata.



Kodolen kas si kasave bare unzulimata ke pharesi te poshinenpe avri tela varisode bersh, shaj roden skuldsanering ando Kronofogden. Kana mangen o skuldsanering site trajij o manush pe exixtensminimum pe sar maj cera love feri ot te birij te del peske rada, thaj kado site kerel o manush tela pansh bersh thaj kade zutij o Kronofogden te poshinel o manush po jekhcera anda peske unzulimatat thaj kodo so ashel pala pansh bersh cirden tele .



Ale ando 2016 bersh parode o pravo , te avel maj letko te manges skuldsanering, thaj de sar kadi vrama dubbeltovo maj but manush bishade andre lila po skuldsanering ando Kronofogden.

Ando paluno bersh tela sakadi perioda sikavnas siffri kaj mezijaspe ke kerdjilas stabilizatsia po skuldsanering, ke nas sa ketchik manush denas andre te nagen te uzaren leneg unzulimata.



Ale kado bersh dichol ke pale parodjilas e djela thaj maj but manush mangen skuldsanering. dij ando juni shon avilesas andre opral 10.800 lila - kado si 15 procenti maj but sar ando paluno bersh.



O Per -Olof Lindh kaj si enhets chefo po Kronofogden penel ke, von zanen ke bute manushen kado truboj. Thaj ke le ostatnji bersheske kreditora kerel ke so maj buten truboj skuldsanering , thaj dischol vi ke so maj but zenen si unzulimatat anda gejmora kaj kelen pe love pashti 20 procenti anda lende kaj mangen skuldsanering si anda unzulimatat pe gejmora.







E romni e Lidia si jek anda kodol kaj manglasas skuldsanering , thaj penelas amnge ando radio romano sra voj kerdas kana manglas skuldsanering , thaj vi sar kado parodas lako trajo.