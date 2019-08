Emanuela Dimova-Gombar kherel buchi Sintonsa thaj Romensa

Kade phenlas voj majbut pa peski buchi kana ame anda Radio Romano vorbisardam lasa.

- Majbut kheras integraciaki buchi, but kheras buchi romensa kaj aven anda Balkan, ferik ke vi trobuj te kheras buchi la edukaciasa thaj jek kaver bajo si ke kheras ke manush kaj nakhle o dujto lumako maripe te len love. Ame pa amari buchi vazdam lengo sako shonesko lov katar e 320 zi kaj e 540 euro ando shon, phenlas e Emanuela Dimova-Gombar.

E organizacia kaj si lako intrego anav Association of German Sinti and Roma Regional Association of North Rhine-Westphalia avel katar jek e civilno aktivismo ande romenge thaj sintonge pushimata kaj startulisardas ando Njamco thela 1970-bersh, kaj de sar kodo kheren buchi karing diskriminacia thaj te avel jekhipe le sinton thaj romen ando them.

Thaj e Emanuela Dimova-Gombar phenel ke von adjes kheren buchi vi pe jek individualno thaj vi nationalno levelo.

- Butivar avel amende pushimata katar njamciska instituciji, vaj univar sichara kaj chi djanen sar te inkren jek situacia romesa, chi djenen but pa rom pa lengi kultura, kamen te zutin thaj atunchi vorbin amende, ferik ke vi dada thaj deja kaj sas diskriminovani vaj lenge shavora ande shkoli len amensa kontakto thaj ame zumavas te kheras sar majfeder kado tena kerdzol pale, phenlas e Emanuela Dimova-Gombar majdur.

O Association of German Sinti and Roma si le ci jek konsultaciako centro ando Düsseldorf kaj si inkherdi katar o njamcisko regeringo kaj vi inkrel e minesteria pe buchako marketo ando them, integracia thaj socialni pushimata. Kadal sa si relevatni pushimata le romenge, phenel e Emanuela Dimova-Gombar, numa voj pachal ke e za cera informacia pa le rom thaj sinti si o maj baro problemo ando them.

- O maj baro problemo gindoj me ke si ke si za cera informacia pa sinti thaj rom ando Njamco majbut mashkar terne manush, anda kode naj chachimasa o problemo o minoriteto, ferik ke o majoriteto ke chi djanen pa rom thaj pa lengi kultura, majdur si stereotypicni gindura pa sintura thaj rom. Te si ke jek rom kherdas vareso kriminalno atunchi gindon ke sa le rom kado kheren. Trobujas o majoriteto te del than le romen jek chansa te kheren jek integracia ando them.