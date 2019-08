Nevo App katar o SOS-larm kaj sikavel kaj san

O Niclas Cholodov penel kate ke majintik nas le kadi possibilita vaj mozlivosh te diken pa che than kerel o manush o telefono kusa GPS, feri pushenas katar o manush pa telefono kana vorbinas andre. Thaj kado app zutija vi te njirin maj but vrama thaj te ratulin maj but trajora.



Kado app biris te keres ladda ner ando telefono po iva thaj kana vorbis andre po nummero 112 ando SOS-alarm, birina von te diken exakt katar o manush vorbij. O Niclas Cholodov penel ke kado si jekh lasho bajo sar exempel kana si o manush ande plaja vaj ando skärgården, kaj pharesi te zanes exakt kaj san, ale vi le shavora vaj varikon kon lel stroke vorbij ando 112.

Kado app birija vi te sikavel VMA , vaj viktikgt meddelande till allmänheten , savo zanchij ke dela avri vazno infromatsia le manushenge, te si vipatkora varikaj pashe, thaj kaj del vi tipsora kaj zutin manushen sar te keren ande ruzni situasiji.

O Niclas Cholodov penel ke vov kamel kado app te del manushen maj baro trygghet vaj gvaranstia.