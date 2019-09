Länsstyrelsen zuti e romane zuvlan!

Savatone kado kurko inkerdas o myndigheten länsstyrelsen jek kidipe ando Stockholmo. O gindo pa kado nätverksträff si ke o them, o Svedo kamel te del le romnian supporto karing differentne pushimata. Kathe shaj shunen so phenel e Mirelle Gyllenbäck anda Länsstyrelsen, voj si sherutni pe kado projekto. Shaj shunen vi so unji romane zuvla kaj sas po than vorbin amensa pa peske gindora karing o kidipe.