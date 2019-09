O Centro Amalipe del romane shejan motevatsia ando trajo

E Teadora Kromova si jekh romani aktevistka anda Bulgaria kaj kerel buchi ando centro Amalipe, jekh romani organistsia kaj kerel buchi te avel jekipe ande integrasia le romen ando them, lengi rolla si te organisulin thaj te keren bucha ande romane pushimata ande themeske instutusiji, ale jekh anda lengo maj baro focuso si te zuraren la romana djuvla, tena tena zenjinpe vaj te ansurinpe za sigo le therne romane sheja.

Tela kadi vrama so voj kerel buchi penel ke parodjilas kadi situasia, adjes sajek maj but anda romane sheja alon tena zenjinpe za sigo, ale si maj dur kadi problematika, feri ke situasia parodjilas.

Adjes kaveri e motevatsia savo kerel ke von pale musaj te paroven peski strategia ande buchi. Anglakodo mindig vorbinas le dejantsa thaj dadentsa, ke von alonas te chinaven le shavorengo trajo, ale adjes alon le sheja te zenjinpe, kamen jekzene te alon pesko trajo.

Feri o problemo penel e Teadora si ke kana von zenjinpe chi zanen so te keren maj angle ando trajo.

E Teodora penel amnge pa jekh situsaia kaj kerdjilaspe na durmot kana jekh 11 bersheski shej alosardas te zennijpe, thaj tela sakodo jekh kurko zenjisajle 7 romane sheja mashkar 11 thaj 14 bershenge.

Von alosarde te zenjinpe ke von pashanas ke kamlepe ande kadal shave, thaj naj kaver so tekeren feri te len pe ke lenge naj slobodo te maladjon jek jekesa. Thaj iva le deja thaj le dada kerdjile maj moderni ke traden but ande thema thaj diken sari o trajo thaj kamne te den peske shejan maj lasho trajo, maj dur si konservativni, thaj chi muken le shejan chi te vorbin le morshentsa, thaj andakodo but therne sheja alon te muken pesko kher thaj zenjinpe. Ale pshikroj vaj pharoj ke chi inkerdjon but vrama kethane, sar kadal sheja pala jekh shon dikle ke o trajo romesa naj sar kaj von gindonas, ke o trajo kerdjol maj pharo maj but obovjonsko vaj responsibilita si le, thaj jutin palpale khere kaj peske rodjitsi.

O Centro Amalipe pala kadal incidentora kezdisrdas te kerel maj zurali buchi, tena kerdjole pe kado mashkar le romane thernjimata oud te shaj diken le rodjitsi thaj le sheja ke si bari chansa vi le rom te resen lashi uchi edjukatsia kaj del possibilita pe bucha thaj jekh lasho pashako trajo.

Thaj kezdisarde te sikaven filmora sar kaver romane sheja line edjukatsia. thaj kado parodas lengo gindo.

E Teodora penel ke vaznoj te den le therne shejan lashi motevatsia, te sikaven lenge manushen kaj resle dur ando trajo thaj che respekto kado del e manushes, te kamen vi von te kerdjon variso, te avel le jek suno.

Thaj te avla le suno atonchi kerdjole kaver prioritasia ando trajo thaj naj o focuso pe kodo oud te zenjinpe. Thaj andakodo o centro Amalipe keren bucha but ande shkoli le citjarentsa, le shavorentsa thaj le familijentsa te del resultato ande jekh nevi generatsia kaj si pe maj ucho edjukatsiako levelo, te avele sakodol chachimata thaj socialno statuso sar sa le kavere manushen ando them.