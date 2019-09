Paramichia pa Vosho thaj o sharkanji

De but but bersh kodolestar kana nas komputerura thaj mobilne telefonura thaj kana manush chachimasa musajsas te vorbin jekh kaveresa thaj manush tsirdenas pe instrumentura kana kamnas te shunen pe muzika trajijas jekh baro kalo nasul sharkani ande jekh bari plaj ande jekh them khaj trajinas but barvale manush thaj but rom khaj trajinas chorimasa.