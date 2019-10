Astronomer rakhle jekh planeto savo mezij sar amari phuv

O gindo, o intresso barol khaj le manusha jokhvar the muken i phuv thaj the trajin phe jekh aver planeto. Sa kade khaj le terne sar le phure.

Le manusengi fantasia vi the si maj bari phe o trajo phe jekh aver planeto. Inke zi khote chi reslas a phuvako manusikanipe the zanel the kerel kodo.

Planeto K2-18 b, shaj dikhelpe sar jekh trenings planet phej metningura.

Sostar kodola shaj hasninpe the rakhlape aver planeti savala mezin phe phuv. Planetongo roditori Markus Janson pe o Stockholms universitet phenel kado planeto so rakhlaspe si anda paho savo tele cinjarel i sanca phe o trajo.

I chanca vi the si cinni phe o trajo phe o planeto K2-18 b, sa kade i teoria si butesa maj uchi sar phej aver planetura adjes si. Thaj o rodipe zal angle.

Adjes o intersso si baro karing o Universumo. Numa soj kodo so trubuj o manus the delpe gindo the inkrelpe opre le manusengo planeto i phuv. Le 12 bersengi Joaquin Karika phenel kade.